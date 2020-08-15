СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В МОСКВЕ

Марка: Nissan Pathfinder III
Год выпуска: 2010
Коробка: АКПП
Пробег: 250 000 км
Выкуплен за: 600 000р. за 1 час
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 2А
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