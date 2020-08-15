СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В МОСКВЕ

Выкупаем любые автомобили за 97% от рыночной стоимости

Выкупим у вас авто за 30 минут!

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Выкуп авто от компании Skypka-Avto

Наша компания предлагает услуги по выкупу автомобилей в Москве, области и регионах России. Продавая автомбиль в нашу фирму, вы можете быть уверенны в качетве оказываемых услуг. Мы предлагаем солидное вознаграждение за ваш автомобиль в день обращения, в каком состоянии он не был. Мы являемся партнерами крупных автосалонов и автомобильных диллеров, поэтому предлагаемая цена за ваш авто на много выше чем у конкурентов.

Для наших клиентов предусмотрено хорошее обслуживание, а именно:

  • бесплатный выезд оценщика;
  • выплаты как наличными на руки, так и на банковский счет или карту;
  • такси до дома, если вы оформляете автомобиль у нас в салоне;
  • бесплатное юридическое сопровождение.
Мы внимательно следим за качеством оказываемых наших услуг и работаем на репутацию. Ждем Ваших обращей сейчас, продать автомобиль в наш автовыкуп - это выгодно!

Деньги сразу
Вы получите до 95% полной стоимости сразу при оформлении сделки.
Никаких комиссий
Не согласны со стоимостью — просто откажитесь от сделки и ни за что не платите.
Быстро как никогда
Вы получите до 95% полной стоимости сразу при оформлении сделки.
Всегда на связи
Быстро как никогда
Оплата и проверка штрафов
Проверить
Проверить ТС на ограничение
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Наши услуги

Выкуп дорогих авто
Выкуп дорогих авто
Битые авто
Выкуп битых авто
Выкуп авто на запчасти
Выкуп авто на запчасти
Выкуп авто с запретом
Выкуп запретных авто
Выкуп кредитных автомобилей
Выкуп кредитных авто
Выкуп авто без документов

Необходимые документы

Паспорт транспортного средства
Свидетельство о регистрации авто
Паспорт собственника автомобиля
Генеральная доверенность от собственника
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Выкупленные автомобили

Nissan Pathfinder III
Марка: Nissan Pathfinder III
Год выпуска: 2010
Коробка: АКПП
Пробег: 250 000 км
Выкуплен за: 600 000р. за 1 час
Lexus
Марка: Lexus
Год выпуска: 2010
Коробка: АКПП
Пробег: 150 000 км
Выкуплен за: 500 000р. за 1 час
Volkswagen Golf R VI
Марка: Volkswagen Golf R VI
Год выпуска: 2012
Коробка: АКПП
Пробег: 250 000 км
Выкуплен за: 800 000р. за 1 час
BMW 5 e60
Марка: BMW 5 e60
Год выпуска: 2005
Коробка: АКПП
Пробег: 230 000 км
Выкуплен за: 300 000р. за 1 час
Mazda 3
Марка: Mazda 3
Год выпуска: 2014
Коробка: АКПП
Пробег: 150 000 км
Выкуплен за: 600 000р. за 1 час

Выкупим у вас авто за 30 минут!

Заполните форму:

Отправляя форму, Вы соглашаетесь с
Политикой конфиденциальности

Полезная информация

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Выкуп любых автомобильных марок

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Как мы работаем

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