СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В МОСКВЕ

Наша компания предлагает услуги по выкупу автомобилей в Москве, области и регионах России. Продавая автомбиль в нашу фирму, вы можете быть уверенны в качетве оказываемых услуг. Мы предлагаем солидное вознаграждение за ваш автомобиль в день обращения, в каком состоянии он не был. Мы являемся партнерами крупных автосалонов и автомобильных диллеров, поэтому предлагаемая цена за ваш авто на много выше чем у конкурентов.

Для наших клиентов предусмотрено хорошее обслуживание, а именно:

бесплатный выезд оценщика;

выплаты как наличными на руки, так и на банковский счет или карту;

такси до дома, если вы оформляете автомобиль у нас в салоне;

бесплатное юридическое сопровождение.

Мы внимательно следим за качеством оказываемых наших услуг и работаем на репутацию. Ждем Ваших обращей сейчас, продать автомобиль в наш автовыкуп - это выгодно!